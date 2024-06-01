現在很多人透過LINE跟親朋好友聯繫，一名網友表示，超討厭收到「在嗎」這種訊息，不理解為何不有話直說，節省彼此的時間，引起網友討論，不少人點頭表示「不直接講真的煩！」甚至還有年輕網友吐槽，現在看到「在嗎」都會懷疑是詐騙集團，根本沒人用這樣的方式開頭了。

一名網友近日在Dcard上分享，他真的很討厭收到「在嗎」這種LINE訊息，明明就可以把想講的話也打出來，這樣開訊息時就能立刻搞懂狀況，但有些人就只留下這樣「虛無」的問題，很浪費時間，而且有時候他反問對方怎麼了，結果不是不讀不回，就是收到「沒事」的答案。

貼文引起網友討論，兩派人吵翻，有些人認同原PO，但也有網友覺得，可能是有什麼難以啟齒的事情想求助，才會用這樣的訊息開頭，不過回不回取決於「交情」，如果是很好的朋友傳來的，當然秒回，如果是同事或是普通朋友，可能會斟酌再回。

而這個議題曾被PO出來多次討論，不少年輕網友吐槽說，現在看到「在嗎」，都會直接聯想到詐騙集團，現在真的很少人會用這樣開頭，都會直接問「你在幹嘛？」