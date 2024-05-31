台灣大也於今年5月報稅季節，協助財資中心，以近乎100％準確率的AI偵測技術識別偽冒網站。台灣大利用自然語言處理(NLP)、圖像分類、物件偵測等AI先進技術，結合大數據分析以及資安專業，每月成功偵獲偽冒網站及詐騙網站超過20,000筆，僅6個月已成功識別超過八千萬個網域，協助企業提升資安防護能力。

根據刑事局統計，2023年民眾被詐騙金額高達新台幣88.78億，常見詐欺手法包括詐騙集團透過投資、解除分期付款或網拍等名義，架設假網站欺騙民眾點擊連結。台灣大哥大與臺網公司TWID身分識別中心合作，推出網站識別「網站防偽微服務」，可偵測偽冒網站、偽冒網域及偽冒APP，讓中小企業以低成本就能享有反詐服務，在營運中落實資安。

詐騙氾濫加劇企業資安環境的風險與壓力，落實資安為企業首要任務。台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，台灣大以科技實力打造出台灣電信業界第一套網站防偽偵測服務，幫助企業客戶落實資安防護。這項服務結合自然語言、圖像分類、物件偵測等AI先進技術，每月成功偵測超過20,000筆，近半年來並已成功識別超過八千萬個網域，大幅降低了企業風險。這次與臺網公司合作，為中小企業打造高效而低門檻的防偽解決方案，不僅保護了企業商譽，也提升了消費者對企業的信任。

臺網公司周芳冠副總經理表示，TWID身分識別中心紮根多元身分識別、憑證等信物管理、電子文件簽署及資料共享。憑證總簽發量及市佔率均領先同業。TWID身分識別中心進一步拓展身分識別機制，提供網站識別服務，客戶可透過臺網公司的SSL憑證等服務落實網站實名，同時確保每次訂單等資訊安全傳輸。這是結合TWID實名認證服務、TWCA SSL伺服器憑證、數位簽章，再透過台灣大哥大厚實電信基礎及AI技術偵測疑似假網站、社群等機制，達到「網站實名」及「網站及社群防偽」二大功效，強化客戶網路商譽防護能力。