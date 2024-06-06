國泰投信董事長張錫表示，台股逼近2.2萬點也漲了不少，今年來漲22％，AI是很長期的大趨勢，AI才剛開始，長線看起來很便宜，但短期漲多就是利空，第三季會回檔，低點看季線支撐，若跌破會往1.8-1.9萬點測試，但第四季指數將會達到高點，高點不預設立場，反應2025年是GB200等晶片量產、大爆發的一年。

張錫形容，GPU晶片跟1970年代的石油一樣珍貴，將半導體比喻為當時的石油，因AI產業是真的才剛開始，建議投資人要採取長線投資，但個股波動很大，仍建議採取定期定額方式投資半導體ETF-國泰費城半導體（00830），可以當傳家寶，利用AI創造財富自由。

國泰投信2019年就推出全台唯一追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體（00830），鎖定30家美國上市、全球半導體龍頭企業，市值超過1億美元，個股有高通、艾司摩爾、輝達、台積電、艾克爾等。