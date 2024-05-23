林姓正妹深夜返家搭程電梯時，遭同大樓住戶郭姓男子持刀抵脖喝令「拿錢給我！」，林女一度奮勇奪刀搏鬥，臉部還遭劃傷見血，最後不斷要郭男冷靜、表示自己身上真的沒有錢，才保住一命。警方事後循線逮捕郭男，郭男坦承缺錢花才隨機犯案，高雄地院依強盜未遂罪判3年8月，可上訴。

2024年2月22日晚上10點多林女下班返家，搭電梯抵達5樓時，郭男突然持刀現身，直接抓住林女肩膀、從後持刀抵住林女頸部，大喊「拿錢給我！」。

林女當時試圖反抗，不斷與郭男拉扯，過程中水果刀劃開林女臉部。林女眼見搏鬥無效，開始冷靜勸說，告訴郭男自己身上真的沒帶錢，不值得因此犯案傷人，郭男見強取財物不成便逃離現場。

林女事後趕緊報案，警方趕抵大樓隨即調閱監視器，發現郭男竟是同棟大樓住戶，直接上樓逮人，事後依強盜未遂罪移送。

開庭時郭男坦承犯行，供稱自己因缺錢花用，才會在大樓裡隨機找下手行搶的機會，法官考量郭男犯罪時所持水果刀非如同槍砲、大型刀械等得以對他人生命產生更高度威脅之兇器，加上其未遂、未與林女調解等事實，依攜帶兇器強盜未遂罪判3年8月，可上訴。