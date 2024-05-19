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蘆洲警分局員警16日在蘆洲三民路攔查1名遭通緝的男子時，遭倒車衝撞受傷，接著在成蘆橋五股端下橋處又拒檢，衝撞機車騎士，員警連開3槍仍讓犯嫌逃逸在林口棄車逃逸。警方追緝2天候，昨日深夜南下台中，逮捕唐姓槍砲及毒品通緝犯及余姓女友，現場還搜出安毒等贓物，立刻押回台北偵辦。

專案小組在案發後，發現車上有2人，在林口汽車後，轉搭計程車一路南下台中躲藏在汽車旅館中。員警一路跟監，昨晚發現兩人出沒在梅川東路四段附近，立刻上前表明身分並壓制，隨後在男嫌身上查扣1包海洛因及吸食工具。經查，涉案的唐姓男子有槍砲前科遭通緝中，於是帶回北部偵辦。

槍毒通緝犯衝撞警遭開3槍逃2天，台中街頭落網。(戴志揚翻攝)

16日當天，唐男駕駛黑色休旅車在蘆洲三民路拒檢逃逸，警方立即呼叫支援攔截圍捕，在成蘆大橋五股下橋端用警車攔住去路。沒想到唐男竟然闖入機車道，撞擊前方機車騎士，造成1位民眾擦傷。

成州所員警在過程中連開3槍，企圖要打爆輪胎阻止前進，但休旅車仍揚長而去，目前警方在林口區文化一路找到男子丟棄的休旅車，調閱附近監視器後掌握行蹤，順利一舉成擒。