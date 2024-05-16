一名服役於陸軍機步333旅的蕭姓迫砲上兵，去年5月間放假後，因為感覺任務繁重且和同袍相處不睦，不想返回營區，還在Instagram發文自嘲「通緝犯的第一個小時」，經過家人勸說2天才返回營區。台南地院審理後，認定蕭員意圖長期脫免職役而離去職役罪，判有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

根據判決書，服役於陸軍機步333旅，擔任迫擊砲兵的志願役上兵，在112年5月18日18時休假離營，原本應該要在21日19時收假返營，卻因為感覺部對勤務繁忙，且與與同袍相處不和而逾假歸營。

此外，蕭員還在社群網站Instagram個人頁面上發布「通緝犯的第一個小時」等文字，又在LINE之個人檔案標註「慢慢打我的賴19分鐘後這支手機已經在曾文溪了」等文字，經部隊長官通知家屬，並經家屬勸說後，才於23日10時51分許自行返營。

軍方為此仍將蕭員移送法辦，法官審理後，認定蕭員無故不就職役，且未歸建原部隊，影響部隊士氣、紀律及軍方對於人員安全控管。但念及他犯後坦承犯行，潛逃在外期間約2天後主動返回營區、產生危害程度不嚴重，判有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。