陸軍航空特戰指揮部連續兩天在屏東大鵬灣進行海上跳傘的特種地形傘訓，今（10日）上午6時許，天空剛翻魚肚白，C-130運輸機就從屏東機場起飛，搭載受訓學員，從大鵬灣上空實施跳傘，最特殊的是，這次傘訓中，首度有3位女兵完成艱難的訓練，讓人相當佩服。

陸軍航特部在屏東大鵬灣進行海上跳傘的特種地形傘訓。( 青年日報提供 )

陸軍航特部在屏東大鵬灣進行海上跳傘的特種地形傘訓。( 青年日報提供 )

航特部表示，為厚植特戰官兵適應特殊複雜地形及水域跳傘職能，陸軍航特部空降訓練中心傘訓教官組，今年選擇在屏東大鵬灣潟湖區依年度教育計畫，執行水域跳傘訓練；人員完訓後，除具備執行各種特殊複雜地形跳傘能力外，亦可有效增進特戰部隊高山、叢林、水域等全方位立體作戰滲透職能。

據了解，水域跳傘訓練區分三階段：第一階段實施地面複訓及水面緊急狀況處置，第二階段由教官複訓，確認航路及水域安全，第三階段由學員施訓；全程搭載空軍C-130H運輸機，使用T-10B傘具自1250呎高度跳出，強化官兵作戰能力，確保軍事任務達成。

航特部全體官兵，都須通過5次基本傘訓，至於專精官兵則要接受「鐵漢傘」的特種地形跳傘訓練，穿著特殊防護裝具，降落在包括高山丶叢林丶海面等複雜地形。

海上跳傘與一般跳傘最大不同是，官兵在空中就要依序拉開繫身帶、解開副傘連結鈎、調整坐鞍並解開胸帶及腿帶，在輕觸水面時要立即脫離傘具，以免遭傘具纏繞陷入溺水險境，海面寬廣較難有可供識別的陸岸參考點，官兵要保持清醒冷靜，遵從部隊長官指示行動，才能免於意外受傷。