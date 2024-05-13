嘉義大林汽修廠大火 火勢蔓延波及三合院 22:042024/05/13 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑似放置汽車材料的廠房起火後，火勢蔓延迅速，波及一旁三合院建築，消防員到場時，火勢已相當大。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義縣大林鎮三角里一處汽車維修廠晚間8點多傳出火警，疑似放置汽車材料的廠房起火後，火勢蔓延迅速，波及一旁三合院建築，嘉縣消防局派出多個分隊到場灌救，火勢9點多獲得控制，清查確認無人員傷亡，詳細起火原因待調查。 強化火警應變能力 桃市消防局攜手企業兵棋推演 台南建材鐵皮工廠暗夜大火 3000平方公尺廠房全陷火海 嘉義惡火母死父重傷 3姊妹陷困境 學校募款湧入600萬 #火警 #汽車維修 #嘉義縣 #大林 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義中埔滯洪池疑藏2公尺巨鱷 縣府未尋獲籲民眾小心 15:442024/05/10 生活 嘉義蒜頭糖廠空轉閒置 監察院促請縣府、經濟部改善 16:042024/05/08 政治 獨居老人不愛「火災救命神器」 台中北區裝設率僅1成 11:182024/05/10 生活 部立桃園醫院醫療大樓 煙霧瀰漫未發現火點 15:012024/05/09 社會 嘉義地方創生推「大埔餐桌」 一次品嚐11道當地特色菜 14:032024/05/08 生活 三峽印刷廠暗夜惡火2人傷 新北四區防化學汙染快關窗 03:292024/05/12 社會 中市西屯火警釀2死 議員籲加強宣導避難逃生原則 15:412024/05/09 社會 桃園龍潭豆漿店凌晨竄火 2名員工緊急逃生 09:162024/05/08 社會 番路鄉農會「綠色照顧班」教歌唱 為柿子節暖身 18:422024/05/13 寶島 台中住宅大樓2死火警 消防局災後防火宣導 15:062024/05/10 寶島 不滿大林蒲遷村草案 居民要陳其邁實踐「無負債遷村」 12:172024/05/09 生活 社會勞動人清掃道路！疑手煞車沒拉緊 垃圾車下滑1人受困車下 17:402024/05/08 社會 60年老店「資源莊冰店」大火 竹東人哀號：夏天宣告結束 22:572024/05/12 社會 嘉縣955萬補助18校廚工薪資 餐費回歸採購食材 17:412024/05/11 生活 奮起湖最美的古蹟 「奮起湖車庫」整建完成開放標租 15:472024/05/07 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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