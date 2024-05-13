嘉義縣大林鎮三角里一處汽車維修廠晚間8點多傳出火警，疑似放置汽車材料的廠房起火後，火勢蔓延迅速，波及一旁三合院建築，嘉縣消防局派出多個分隊到場灌救，火勢9點多獲得控制，清查確認無人員傷亡，詳細起火原因待調查。

強化火警應變能力 桃市消防局攜手企業兵棋推演
台南建材鐵皮工廠暗夜大火　3000平方公尺廠房全陷火海
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