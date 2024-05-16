為確保師生飲食安全，台中市政府衛生局長曾梓展16日率隊稽查團膳業者。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

近日食物中毒頻傳，台中市衛生局統計近2個半月有53件食物中毒通報，其中也有幾所為疑似校園群聚，為確保師生飲食安全，台中市衛生局強化台中市20家團膳業者衛生安全、加嚴把關，今(16)日台中市政府衛生局長曾梓展及食品藥物安全處長傅瓊慧也親自率隊，分別稽查太平、南區2家團膳業者。

台中市衛生局統計，上周（5月5日至11日)台腹瀉門診就診人次達1萬6086人次，而急診腹瀉就診人次也有1067人。且台中市今年自（2024年）3月1日至5月15日止食物中毒通報達53件、241件，多為一般餐飲業者。期間更發生台中女中、大華國中、全大運等疑似校園或學生校外活動群聚個案。

為強化台中市20家團膳業者衛生安全，台中市衛生局長曾梓展表示，衛生局採3大管理措施加嚴把關，1是每學期至少1次全面稽查，包含作業環境及人員衛生等；2是依風險加嚴管理，針對3年內有發生過疑似食品中毒案件的中高風險業者，聘請專家學者共同前往輔導查核，並提高抽驗比例；3則提供給學校近3年各業者食安稽查結果，讓學校作為採購參考，可納入投標廠商評選依據，共同把關團膳業者品質。

為確保師生飲食安全，台中市政府衛生局長曾梓展16日率隊稽查團膳業者。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

曾梓展16日也與食安處長傅瓊慧兵分兩路至太平、南區2家團膳業者廠區稽查，查核結果2家業者的製餐環境、設備清潔度、食材效期、人員健康管理及產品責任險等事項，均符合食安法規範；另現場也一併抽驗食材回食安處實驗室檢驗，檢驗結果如有不符規定，將依食安法裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。

食安處表示，目前台中市20家校園午餐的團膳業者至4月底止均已查核至少1次，併同校園端自設廚房，已抽驗午餐成品155件、午餐半成品81件，結果均符合規定。