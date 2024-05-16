新任總統、副總統就職典禮即將於520登場，不僅世界各地訪團將陸續抵台出席盛會，國人也對就職典禮備受期待。據了解，包括賴清德的故鄉萬里、政治啟蒙起點台南，都有民眾不約而同自發性包車前來，台南已超過10輛遊覽車北上，包車團中最資深車長是，高齡92歲的張蔡額阿嬤。

據掌握，台南各區皆有民眾自主發起包車北上活動，超過十台遊覽車規模，將在就職日當天清晨時分出發，一路北上，要為從立委、市長選舉期間就一路支持，至今成為我國新任總統的賴清德獻上最深祝福。

包車計畫起源，最早是長年支持賴清德的友人與支持者，主動詢問能否參加觀禮，拋磚引玉後，才發現有意北上觀禮人數遠遠超過預期，包車計畫於是產生。

「一定要去見證」張蔡額說。張蔡額與賴清德相識於二十多年前，當時賴剛投入立委黨內初選。面對初選挑戰，有近400間攤商、超過上千位黨員的小北商場，是所有參選人兵家必爭之地，其中，作為商場重要幹部之一的張蔡額，更是可以左右初選結果的關鍵人物。

為培力新生代，賴清德幾次拜訪，張蔡額也就一口答應幫忙，沒想到這一幫就是二十年，賴清德也從當時的立法委員、台南市長、行政院長至今，即將成為新任總統，一路走來看在張蔡額眼中，有著說不完的感動。

同樣將在就職日當天隨車北上的前小北商場發展協會理事長李正雄透露，當日將於清晨出發，參加完就職典禮後就返程南下。被問起路途遙遠、行程倉促，會不會太辛苦？「他可以一路當到總統，代表我們挺的人、支持的人沒有錯」想到這裡，李正雄覺得一切都值得。

千里迢迢觀禮，當然也有觀禮團為此特別打造小旅行。過去在賴清德任立委、市長期間，襄助他十餘年的最佳左右手、辦公室主任蔡順天表示，結束觀禮行程後，將前往賴清德萬里老家拍照留念，並在附近餐廳享用當地料理。「旁邊就有一個小漁港，有賣一些海產」早早就查好資料，為當天做好萬全準備。

黨政人士表示，520最後倒數，萬里與台南鄉親自發包車前往觀禮，一個是故鄉、一個是政治啟蒙起點，他們的熱烈支持對賴清德來說意義非凡。有來自世界各地外國訪團前來祝賀，也有在地鄉親共襄盛舉，在在說明國際社會與全體國人，皆對新總統率領的團隊、即將開創的新局，備受重視與期待。