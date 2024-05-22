台南2024技職博覽會將於5月30日至6月1日登場，舉辦地點位於遠東科技大學。台南教育局長鄭新輝說明，本次技職博覽會以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，同時規劃實作體驗區、闖關遊戲等活動，期望提供學生自我探索及升學就業的管道。

市長黃偉哲參訪技職博覽會實作體驗區 (圖片來源：台南市政府提供)

台南2024技職博覽會將於遠東科大展開，自5月30日起至6月1日，三天展期內為學子介紹技職技藝及就業導覽。台南市長黃偉哲表示，技職教育一向是台南市教育亮點之一，不只學科表現優異，在各行各業也都取得亮眼成績，希望藉由每一次技職博覽會，從小發掘學生的興趣，加上老師指導，讓同學們未來在任何領域都能發光發熱。

台南教育局長鄭新輝表示，這次博覽會內容以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，還有技藝教育競賽成果展示；實作體驗區則邀請職人讓學生體驗日式祈福注連繩花圈製作、水凝膠護手霜DIY等實作。此外，還規劃闖關活動，完成互動體驗闖關即可兌換禮物。

台南教育局補充，除技職博覽會外，教育局也將在5月29日辦理技職達人講座，邀請國際技能競賽服裝創作金牌陳詩婷及美髮銅牌楊薀蒂擔任講師，以自身經驗分享學習歷程、生涯規劃、困境解決、技職抉擇等，這些寶貴的人生歷程，後續也將錄製成影片上網供線上瀏覽。