大東電銷售實績包括全台串連48條電纜、78座變電所，其中，161kV總長達1,000公里、25kV總長達2.2萬公里。公司擁有國際化認證，包括美國UL/MSHA、加拿大標準協會CSA與日本PSE MARK等產品認證，有助於拓展海外市場。同時提供齊全的電纜產品項目，包括台電獨家需求的345kV電纜到民間發電廠常用的161kV電纜和其他中低壓產品，以及在火力發電機組常用的橡膠電線領域亦具有市場領導地位，大東電為國內600V 海帕龍最大橡膠線廠，產品線完整有利於市佔持續提升。

大東電1994年為升級至特高壓產品69kV/161kV，產能建置3套中低壓產能及1套161kV以上產能，並於2015年通過345kV定型試驗認證。因應未來需求，大東自芬蘭MAILLEFER公司引進400kV超高壓懸鏈全乾式交連生產設備，將提升345kV超高壓電纜產能約40％，預計2024年第4季投入生產，屆時345kV產能將領先業界。

受惠於「強化電網韌性建設計畫」台電陸續釋出相關標案帶動公司營運顯著成長，2023年營收42.16億元，毛利率相較於2023年9.8％提升至15.3％，其中特高壓毛利率達21％，目前在手訂單逾100億元、能見度到2026年，特高壓比重將逐年提升，將有效提升獲利空間。