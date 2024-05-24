南投縣台21線往返日月潭區間測速雖限速60公里，考量長下坡狂踩煞車危險，警方放寬至時速80公里取締，4月1日卻偷降至時速70公里開罰，居民遭罰單狂炸引民怨，南投縣議員石慶龍怒轟警方沒誠信搶錢，南投縣長許淑華認為，這樣的疏失不能讓民眾吸收，將找監理站溝通，若無法撤單，她個人會吸收。

石慶龍指出，台21線埔里鎮桃米坑至魚池鄉大雁約2.8公里長路段的區間測速照相，警方宣稱「放寬至時速80公里開罰」近2年，上月初偷偷降速至時速70取締，無辜民眾遭開單記點，不僅失信於民眾，也失信於議會，「原先時速71至79都沒問題，為何最近狂收到罰單」？要警局、縣府針對2周因疏失開出上千張罰單負起責任，對無辜遭罰的用路人進行補救。

台21線往返日月潭區間測速警方放寬至時速80公里取締，4月1日卻偷降至時速70公里開罰，民代怒轟警方沒誠信搶錢。（楊靜茹攝）

南投縣警察局長吳耀南解釋，當初確實依議會決議放寬至時速80公里開罰，去年11月區間測速照相設備故障送修，4月1日修復後，因承辦人異動所產生的疏忽，改回時速70公里開罰，執法2周發現有問題，暫緩開罰。

南投縣長許淑華認為，民眾收到罰單當然會錯愕！因為過去時速80公里以上才開罰。當初議會建議南投縣警局將台21線區間測速放寬至時速80公里開罰，該議案與交通違規裁罰標準及處理細則相違背，警方並沒有跟議員說清楚，也沒有讓鄉親知道，認為這樣的疏失不能讓民眾吸收，將找監理站溝通，若無法撤單，她個人會吸收。

南投縣議員石慶龍24日質詢南投縣警長局長吳耀南，指「警偷改速限開單，民眾怒轟失信搶錢」。（楊靜茹攝）

南投縣議員石慶龍質詢，指警方偷降速開單，害無辜民眾遭開單記點，要警方為開單疏失負起責任。（楊靜茹攝）

南投縣議員林儒暘表示，警方以往在台21線往返日月潭區間測速時速80才取締，改回時速70取締前，並未告知，認為這樣的疏失，不應該讓民眾、縣長負責，因為還有交通違估計點的問題，嚴重可能遭吊扣駕照，影響民眾生計，建議縣府、縣警局及監理站能好好處理。