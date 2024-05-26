民進黨各縣市黨部主委與全國黨員代表改選26日登場，南投縣設在南投市聖和宮的投票所湧入不少黨員前往排隊投票。（潘虹恩攝）

民進黨各縣市黨部主委與全國黨員代表改選26日登場，南投縣設在南投市聖和宮的投票所湧入不少黨員前往排隊投票，南投縣黨部主委候選人陳玉鈴和簡百聰也於一早前往各自區域投票所投票。陳玉玲表示，今天以平常心面對，爭取黨員支持；簡百聰則說，他能做的都有做了，投票就交由黨員決定。

民進黨各縣市黨部主委與全國黨員代表改選26日登場，南投縣黨部主委由竹山區縣議員陳玉鈴和草屯鎮民代表簡百聰角逐。雙方選情激烈，簡百聰先前更設立廣告看板質疑陳玉鈴涉吸金，陳玉鈴則提告加重誹謗回擊，強調簡百聰是不實指控，不容暗黑勢力玷汙選舉。

南投縣26日開設4投票所，設在南投市聖和宮的投票所上午湧入不少黨員前往投票，且持續有人到場排隊，陳、簡2位候選人也於一早前往各自區域投票所投票。對於今日心情如何？陳玉玲表示，她一直努力耕耘地方，今天以平常心面對，她投票後也留在現場協助，促投票流程順利；簡百聰則說，他能做的都有做了，心情平靜，投票交由黨員決定。

陳玉玲表示，若有機會當選南投黨部主委，預計成立數位資訊部並廣邀關注、願意參與公共事務的年輕人加入，希望可以讓地方黨部運作更活潑、進步，也希望可以和中央策略緊密配合，將地方做好推廣。

簡百聰說，這次爭取就是希望為大家服務，希望把黨部的事情讓大家知道，也幫黨員把心聲表達出來；若順利當選，希望整合南投各派系，大家共同合作、團結才能將黨部勢力擴張出去，同時也希望可以在各鄉鎮區域設置服務處，才能服務民眾。

此外，南投縣全國黨員代表候選人則有詹文平、吳棋楠、朱思美、林明雍、陳秀玲、陳翰立、蔡銘軒、洪子綾等8人爭取6名額。