民進黨南投縣黨部黨職改選26日登場，初步結果下午5點多出爐，南投縣草屯鎮民代表簡百聰426票敗北。（取自簡百聰臉書專頁）

民進黨南投縣黨部黨職改選26日登場，南投縣黨部主委由竹山區縣議員陳玉鈴和草屯鎮民代表簡百聰角逐。初步結果下午5點多出爐，陳獲2414票勝出，簡則獲426票。陳玉鈴表示，感謝黨員支持，當選更感身負重任，會負重前行；簡百聰表示恭喜與祝福，希望陳能廣聽大家意見，團結共好。

民進黨各縣市黨部黨職改選26日登場，南投縣4處投票點上午紛紛湧入投票人潮，陳、簡也分別前往各自投票點投票，兩人皆表示心情「不緊張 」，以平常心看待。南投縣黨部下午5點多公布初步結果，南投縣總投票人數4515人，投票率約64％，陳以2414票勝出，簡則獲426票，廢票88票。

陳玉鈴表示，感謝黨員支持，當選後才是挑戰，更感身負重任，未來會負重前行。她預計成立數位資訊部並廣邀關注、願意參與公共事務的年輕人加入，希望可以讓地方黨部運作更活潑、進步，也希望可以和中央更緊密配合。簡則恭喜並祝福，希望陳能廣聽大家意見，團結共好。