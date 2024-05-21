台中捷運今(21日)驚傳隨機傷人事件，一名疑患思覺失調症的20歲洪姓男子持刀刺傷3人，消息傳出震驚社會，令大眾想起當年鄭捷北捷行兇案。國民黨台北市議員游淑慧表示，當年在鄭捷事件發生後，隨後還有幾起放模仿假訊息的零星個案；她有感而發，當年有死刑可以制裁鄭捷，十年後真的廢死了，這些模仿惡行者，是不是反而成為幸運兒？是否反而變成變相縱容？覺得不需跟民意妥協的大法官們，難道要跟犯罪妥協？

游淑慧在臉書發文表示，今天是鄭捷案十周年，台中捷運爆發驚傳持刀攻擊事件，今日上午11時15分許，台中捷運由文心櫻花站開往市政府站時，1名身穿棕色上衣戴著眼鏡的20歲左右洪姓男子，持著菜刀還有刺刀到處揮舞、攻擊，其他民眾驚見後紛紛以雨傘等物品自保。

「選在今天，感覺有模仿的意味？」游淑慧提到當年發生鄭捷事件時，她在北市府觀傳局服務，當天正在開會中，突然有記者說捷運發生隨機殺人事件。一開始還愣住確認消息的真偽，畢竟治安還算好台灣從未發生過……等消息陸續傳回釐清後，情況比想像的更嚴重，市長馬上前往市警局了解和公布資訊。那段時間之後，除了社會震驚和恐懼外，捷運站人員和警力也繃緊神經。隨後，記得還有幾起放模仿假訊息的零星個案。

游淑慧強調，捷運公車高鐵火車……如何在兼顧乘客權利和安全下，盡量不讓乘客攜帶危險物品進入，一直都是個難題。沒辦法比照飛機進行乘機前的安檢、禁止危險物品，也沒辦法在每廂列車配備警力……所幸這次有乘客一起合力壓制嫌犯。「希望傷者一切平安！」

游淑慧直言，有感而發，十年前的鄭捷有死刑可以制裁，十年後的今天，如果民進黨政府真的廢死了，這些模仿惡行者，是不是反而成為幸運兒？是不是反而變成變相縱容？「覺得不需跟民意妥協的大法官們，那我們要跟犯罪妥協嗎？」