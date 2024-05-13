前台北市長柯文哲遺留3大案持續延燒，台北市議會組成「京華城容積違失案專案調查小組」，13日上午第2次開會，資訊局同時間也請台灣智慧光網至市府說明。台北市長蔣萬安表示，今日請台智光針對幹線鋪設是否符合母約規範，至市府說明；京華城案政風處啟動調查外，也已向廉政署彙報初步調查。

蔣萬安指出，台智光案未來會進入爭議處理機制，甚至進入司法訴訟，今日則特別針對台智光幹線鋪設是否符合母約規範，請台智光至市府說明，會後也會由相關局處對外說明 。

但對於許多議員認為市府被台智光牽著走，蔣萬安強調，不會被牽著鼻子，市府一向面對問題解決問題，因此在監視器子約有問題，第一時間就終止合約並立即生效，後續回歸母約1761元，市府立場堅定。

至於京華城進度，蔣萬安說明，政風處已啟動調查並向廉政署彙報初步調查，市府給予政風充分調查空間，同時希望政風、檢調釐清事實。