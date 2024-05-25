劉彥宜／台北報導

前台北市長柯文哲3大案持續延燒，議會也分別對此組成調查小組。民進黨台北市議員許淑華批評，京華城是柯任內唯一民間申請、經柯親簽的公展案，柯為順利送京華城史上最高840％容積獎勵，在過程中層層把關，連公展都要親簽。

許淑華指出，根據《都市計畫法》規定，都市計畫送委員會審議前，應於市府公開展覽30天及舉行說明會，而一般公展案的簽核流程，以往都是由副市長決行，不用市長決行。京華城卻是唯一由民間申請，經過市長親簽的公展案，令人非常驚訝。

她說，市府2015至2023年市長決行都市計畫公開展覽案件列表中，申請單位有1案立法院、6案市政府，僅1案是由民間申請，也就是京華城開發案。柯文哲為了要順利送京華城史上最高840％容積獎勵，在過程中層層把關，連公展都要親簽，不放過每一個環節。

許淑華分析，2020年3月17日向柯文哲陳情，柯文哲4月交辦處理後，5月21日召開專案小組會議，經過一系列荒謬、疑點重重的都委會和專案小組會議後，同年11月11日，柯文哲用高效率核定京華城史上最高的容積獎勵，送上400億元的超級大禮。這些疑點仔細想想都很合理，都是柯文哲為順利圖利財團，所有事情都親力親為，以防萬一。