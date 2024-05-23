交通部長李孟諺日前遭爆料私下會見前遠東航空董事長張綱維，被質疑是涉入遠航撤照或新北都更案，李今日現身說分明，指赴朋友的約才知道張在場，事後也未插手陳情的案子，感嘆自己是「好心被雷親」

李孟諺表示，遠航在2020年被撤照、去年10月辦公室被拆除，去年12月有朋友找他見面，他到場了才發現張綱維也在場，是來向他陳情的，指遠航被撤照、強拆，他很委屈，也為他的員工工作權請命。

但從後來張綱維提供的資料來看，發現案子已經進入司法程序，也有相關判決，另外張提的行政訴訟遠航都敗訴。李孟諺認為，應該尊重司法審理，因此後續沒有交辦民航局或給任何指示，只是聽一聽沒有任何處理，直到4月份立委質詢他有點嚇一跳，怎麼見面陳情會有點言外之意的解讀。

李孟諺說，隔天他約了張的律師在咖啡廳碰面，並重申對這事情的立場要尊重司法。李強調，後續看起來，交通部處理遠航的立場沒有改變，更被過度解讀是因為都更問題，他完全不知道遠航關係企業還有都更的案子，況且此案准駁權在新北市，行政院更不可能介入，而當初聯繫見面的朋友，「已經不接他電話了」。