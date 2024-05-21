交通部長李孟諺昨日上任，各界關注其對賴清德總統拋出兩岸旅遊議題的後續政策方向，但李還未在交通部公開活動露面談話，今先前往視察淡江大橋及其聯絡道路新建工程。李孟諺表示，淡江大橋預計明年底完工，將成台灣重要國門新地標，並改善淡海地區聯外交通。

淡江大橋主橋長達920公尺，主跨長度達450公尺，為全世界最大跨距不對稱斜張橋，計畫總經費約230億元，分3標推動，其中兩端的聯絡道已分別於2021年通車，主橋段屬於第3標工程，工程2019年開工，截至19日工程進度略超前，進度達66％，且經研究與環境監測，確認目前工程對環境生態未造成影響。

李孟諺指出，他上任後第一個視察行程安排了解淡江大橋進度，指示公路局全力掌握工程期程，淡江大橋是世界級指標性的橋梁，不僅採用創新工法及突破工程技術，在鹽分較高的濱海地區施工也增加難度，尤其是運輸大型鋼構與混凝土的澆置也令人滿意，他感謝團隊投入，確保橋梁完工後120年使用年限。

李孟諺說，興建淡江大橋有3項意義，首先這座橋不僅是西濱台61線往北延伸跨過淡水河的關鍵，甚至有機會沿伸台2線、北海岸，讓整個西濱快速道路、淡水河以北能快速連結桃園機場與台北港，且淡海地區市鎮因快速成形與人口不斷進駐，目前僅靠一條中正東路往來台北，假日塞車嚴重，未來淡江大橋能解決淡海聯外交通問題。

他提到，淡江大橋是國內有史以來，跨距最大的不對稱的斜張橋，期許公路局施工團隊讓工程如期如質完工，屆時將成台灣國門新地標，世界各國遊客坐飛機從桃園機場起飛或降落，看到淡江大橋就知道台灣到了。

至於各界關注李孟諺對賴清德就職談話提及重啟兩岸旅遊的後續政策方向，李還未公開說明。觀光署則表示，目前為內部規畫階段，後續還要和其他部會協商，有進展會再公布。