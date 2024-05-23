近日傳出不少日本藥妝店「坑觀光客」的案例，一名女網友表示，最近去日本逛藥妝店，幫朋友代購產品，回台灣結算金額才發現，明明只買了3樣產品，卻被收了5樣產品的價格，讓她秒虧5000日圓（台幣1027元），引起網友討論，不少人嚇歪表示，以後不敢不核對發票與產品了。

一名女網友在Dcard上分享，最近去日本旅遊，到某間大型連鎖藥妝店購物，順便幫朋友代購，回台灣才發現，她明明只買了3樣商品，卻被收了5樣商品的價格，算下來總共被多收5000日圓（台幣1027元），讓她超不爽。

原PO表示，店員結帳的時候，都會再三核對商品的數量，因此她不理解怎麼還會刷錯數量，但她自己也粗心，沒有檢查發票與產品的數量是否一致，呼籲大家去日本藥妝店購物，離開店家前最好先核對發票與商品數量，以免遭遇慘案。

貼文引起網友討論，不少人嚇歪表示，最近類似的案例層出不窮，以後去日本採購藥妝，不敢不檢查了，畢竟被多刷商品真的超不爽。不過也有網友說，去年去日本玩也被多刷了，當時本來很難過虧錢，不過商家最後竟然寄了多刷的產品來， 算是很有誠意的彌補，因此相信有些店家不是故意的，只是太忙不小心誤刷。