首先是加權中位數通膨（weighted median inflation rate），繼3月份上漲1.3%後，4月份只年增1.1%。利用加權中位數方式所得到的通膨數據，因依照年增率大小排列，較能全面了解到何種物價真正上漲。

其次是修剪平均法（trimmed mean index），4月年增1.8%，較3月2.2%明顯趨緩。修剪平均法也是先依分類指數年增率大小排列後，將取樣項目最多與最少的兩端去掉，然後取平均值。

最後是最高密度事後概率區間（HPD interval），4月雖漲1.6%，但漲幅較3月1.9%要來得低。日本央行認為持續實現2%的通膨目標已勝券在握，故在3月終結長達8年的負利率政策，和停止實施其它具有貨幣刺激的政策。

日本央行行長植田和男曾說過，如果這些相關通膨數據能達到2%，將把現行從接近零的利率再往上調。不過，現在這些物價指數又掉到2%以下，會不會有違日本央行好不容易等到的目標值，應再多觀察一段時間才知。