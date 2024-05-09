立法院長韓國瑜今主持黨團協商，研商國民黨團所提「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等3案。交通部長王國材表示，經過這次地震，也認為花東交通建設要加強，然而若每個計畫都用特別計畫推動，就失去客觀評估程序。

本次討論議案原訂於2日舉行，然而民進黨團總召柯建銘拒絕參加，韓國瑜即宣布擇日再召開協商。

準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡，交通部長王國材被問及此事時回覆，李孟諺已發新聞稿說明，遠東航空從2019年開始就有財務問題，也無預警停業，因此從2020年6月遭廢止營業執照，今年也把辦公大樓拆除，整過程序李都沒參與，都由交通部及民航局處理。

而本日協商法案遭民進黨質疑沒有遵循交通建設評估程序與環評等，更有立法凌駕行政疑慮，王國材指出，過去交通部每個案子都是經由行政院中長期個案計畫審議要點審理，都有經過可行性、綜合規劃、環評等才會建設，過去全國建設都是照此程序。遵循程序最重要的是有嚴謹程序讓個案計畫更可行，希望回到個案計畫嚴格程序進行。

王國材也說，經過這次地震，也認為花東地區交通建設要多加強，也願意在所提計畫中加速推動，但個案計畫用特別條例方式恐不當，否則若全國每個建設都用特別計畫，就完全失去客觀評估程序。

然而這次協商若破局進入院會表決，藍白仍可能以人數優勢強勢過關，交通部是否有因應作為？王國材認為，交通部也會針對過去陸海空計畫說明，後面發生的就之後再說。