台中市議員楊典忠15日質詢指出，台中市府5年來，在中央部會評比獲獎無數，但都發、建設、水利3個局處卻花費756萬元參加非官方團體獎項，質疑值得嗎？要求市府將公帑花在刀口上，避免浪費。副市長黃國榮表示，會進行檢討，思考保留參加部分指標性獎項。

台中市議會今進行都發建設水利業務質詢，楊典忠指出，2019年到2023年，建設局獲得中央官方58座獎項、都發局29座、水利局43座，共130座獎項，但過去5年，3個局卻共花了756萬4765元報名費，參加非官方團體獎項。

其中，建設局獲得47座非官方團體獎項，報名費239萬4765元；都發局36座，報名費157萬元；水利局55座，報名費360萬元，3個局處5年來共花費756萬4765元，獲得138座非官方團體獎項，水利局去年報名費就高達169萬元，是3個局處最多。

楊典忠質疑，中央官方評比不用報名費，市府獲得130座還不夠，還要花費756萬餘元報名，值得嗎？有加分嗎？公務員應該做好分內工作，工作做好，六都評比、縣市評鑑就會好，公帑要花在刀口上，才不會浪費。

副市長黃國榮表示，參加金質獎評鑑最重要是提高工程品質，得獎的確有達到預期效果，現在不是為善不欲人知的時代，施政績效要讓民眾知道，如果得了那麼多獎項，可以思考保留參加部分指標性獎項。

建設局長陳大田指出，報名參獎可提高城市能見度，各城市間評比也是對台中市的肯定，會斟酌獎項評價與報名費作為後續評估。都發局長李正偉認為這樣的花費合理。水利局長范世億說，部分報名費偏高，已逐漸把獎項減少，重點在品質，得獎可提升同仁士氣，也獲得蔡英文總統接見，花費值得。