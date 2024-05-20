桃園市新屋區後湖溪生態園區發展獨木舟等水上活動，卻因市府在出海口施工，水上活動常因水位低停擺。另為解決海岸侵蝕問題，海岸及資源循環工程處執行逐浪天梯工程，2期原計畫打造「天籟海堤」，卻因北岸圍堤工程後續產生的凸堤效應產生變數。市議員陳睿生說，新竹也有類似的魚麟天梯設計，市府不該扼殺新屋區的觀光前景。

陳睿生指出，新屋區90％都是特定農業區，工商業發展受限，觀光休閒產業是地方發展重點，後湖溪大部份時間都是沒有水的狀態，只有在下大雨後才有充足水量可提供民眾從事水上活動遊憩，永安國中近期想要發展划船運動，連船艇都買好了，沒想到卻不能練習，要求市府除要疏濬外，在後湖溪出海口也需施作相關的水利工程讓水位可以維持。

他也說，為解決當地海岸侵蝕問題，市府也施作逐浪天梯工程，其中2期工程原計畫施作天籟海堤，可利用漲潮時海浪穿打過海堤間空隙發出聲響，更能營造新屋海岸美景與特色，屆時才有觀光價值吸引遊客造訪，要求海資處不要因為這項工程是前朝政府計畫如今就不做，扼殺當地觀光前景。

海資處表示，因農業局在永安漁港北岸施作圍堤工程浚深，造成後湖溪水位較低，但近期下雨頻繁目前已無低水位情形，而後湖溪相關工程包括堤岸自行車道、倒伏堰、清淤等景觀營造，可改善水位低問題，預計今年10月開工。

另外，逐浪天梯1期工程施作740公尺拋石護岸，預計今年底前完工，而永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程進行中，完工後對於逐浪天梯2期的海岸區域所造成的凸堤效應，後續仍有待評估，為避免海岸侵蝕更嚴重，2期工程仍將以禦潮及生態工法為主。