立法院院會預計17日將排審國會改革相關修法，國民黨團總召傅崐萁今天宣布國民黨即刻起將輪班在議場前排隊，守住議場門口。民進黨團幹事長吳思瑤對此表示，周五如果要強行表決，民進黨絕對會嚴正以待，她也喊話社會公民朋友團結起反制，還有48個小時，來呼籲國民黨停止這種野蠻的閹割民主的行為。

吳思瑤表示，國民黨昨天在程序委員會，不惜擋下民生議案，也閹割民眾黨議案，就是要讓明天的議程，把國會擴權法案排在前三案，包括立法院職權行使法、刑法、立法院院長副院長互選辦法，藐視國會罪明天就可能被強行碾壓，國民黨、民眾黨一直在說要總統來到國會國情報告、即問即答，常態化，這樣違憲的條文很有可能明天就強行被表決通過。

吳思瑤說，國民黨的政治意圖，在這周二程序委員會就已經看出他們的安排、精心算計，民進黨當然也會嚴陣以待，要提醒不管是國會改革方案，或者是錢坑法案、花東兩個建設條例，在委員會都沒有進行逐條討論，都是快轉跳號的，所以表決前的最後一關，就是由立法院長韓國瑜主持的朝野協商，朝野協商就是委員會被沒收，最後一次補課補進度的機會。

吳思瑤說，周一朝野協商沒有結果，韓國瑜排定16日進行協商，協商主題是國情報告安排，以及兩個花東建設條例的協商，就議程安排，如果強行要在周五院會表決，勢必要在韓國瑜的協商獲致充分討論，來擬定哪些條文要表決，哪些不需表決。

她表示，可是到現在為止，韓國瑜的協商，並沒有進入相關法案的任何條文，都沒有進下逐條討論，如果沒有協商好好討論，就要在院會強行表決，這是台灣民主史上國會史上，最蠻橫、最野蠻、最無視民意、最踐踏民主的處置，要呼籲韓國瑜領導的立法院，要繼續失靈下去嗎？要繼續讓民主被沒收嗎？

吳思瑤認為，周五如果要強行表決，請讓韓國瑜的協商先行被討論，她嘆「怎麼變民進黨在捍衛韓國瑜院長職權呢？」過去前立法院王金平的時候，每個議案Ｎ次協商，因為王金平知道，每個議案要送到院會表決，協商是最終來獲取共識最重要的一道程序。

她強調，任何一個議案，王金平一而再、再而三、鍥而不捨的試圖在協商的場域上匯聚朝野共識，一個議案N次協商，現在韓國瑜剛當立法院長不過3個月，難道就要沒收自己院長協商權限嗎？讓協商淪為過水，像委員會中心主義被踐踏一樣嗎？

吳思瑤呼籲，現在國民黨這樣的政治企圖，台灣的社會公民朋友，大家團結起來一起反制，「我們還有48個小時，來呼籲國民黨停止這種野蠻的閹割民主的行為，一起來對韓國瑜呼籲，停止讓國會繼續失靈、沒收民主」。她也說，周五如果要強行表決，民進黨絕對會嚴正以待、絕對做足準備。