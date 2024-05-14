國民黨台北市議員張斯綱14日公布照片，直指準交通部長李孟諺密會涉嫌掏空遠東航空董座張綱維。（張斯綱辦公視提供／丁上程台北傳真）

國民黨台北市議員張斯綱14日公布照片，直指準交通部長李孟諺密會涉嫌掏空遠東航空董座張綱維。（張斯綱辦公視提供／丁上程台北傳真）

國民黨立委王鴻薇9日爆料，行政院秘書長、準交通部長李孟諺日前與涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌喝咖啡，時機點啟人疑竇。當時李孟諺表示，對立委未經查證做出與事實不符的影射，感到十分遺憾。不過國民黨台北市議員張斯綱再揭露照片，直指李孟諺曾於今年1月11日親自前往張綱維的公司，「還沒上任，到底在『喬』什麼？是該給全民一個交代了。」

張斯綱指出，上週王鴻薇委員貼出照片，爆料準交通部長李孟諺，私會遠航掏空案張綱維的律師，引起各界關注，在輿論壓力下，李孟諺矢口否認自己認識以及要介入該案，繼續堅持他跟張綱維不熟，只見過一次面，連現任交通部長王國材都出來背書，可見事態嚴重。

不過張斯綱近一步爆料，有民眾向他提供影片與照片，1月11日晚上9點，李孟諺前往新北市永和路二段166號（樺福千金）漢洋集團頂溪案都更辦公室的影像畫面，大概約莫一小時後，李孟諺與建商工作人員1男1女一同坐電梯下樓，共同搭乘計程車，1男1女送李孟諺回到台北市信義大樓。

漢洋集團頂溪案都更辦公室，就是張綱維的公司，他的母親許慧娟也在公司任職監察人，他們爭取的就是新北最大「6百億」都更案。當時張綱維現身說明會，更引起住戶的不滿與擔憂，住戶甚至說「怎麼找一個這麼有爭議，然後交保在外，隨時有可能會入監服刑的，來當作都更案的推動實施者，怎麼放心委託給這種人？」

張斯綱質疑，李孟諺曾經解釋二人在去年底，在一場友人的餐會後曾經見面，沒有其他交涉。完全不符合，一個準交通部長頻繁會面都更建商和航空業掏空案罪犯，為了掩飾說了一個又一個謊，這樣的人適任嗎？「李孟諺還沒上任，到底在『喬』什麼？是該給全民一個交代了。」