低碳轉型展佳績，共創永續循環生活圈，遠東新世紀於第20屆《遠見》ESG企業永續獎榮獲綜合績效-傳統產業組首獎及傑出方案-低碳營運組首獎，為全台唯一蟬聯雙首獎。董事長徐旭東2日親自出席頒獎典禮，代表受獎與致詞。

徐旭東表示，遠東新世紀三十幾年來努力發展綠色技術，成為全球綠色聚酯材料領導者，結合核心本業，建構與環境共好的永續商業模式，也跟各界合作，持續對外推廣循環理念，發揮社會影響力。

遠東新世紀布局「陸、海、空」廢棄物回收再製技術，每年回收220億支寶特瓶再製為新產品，攔截海洋廢棄塑料再製為海洋回收紗登上國際足球運動賽事，全球首創廢氣回收再製技術獲各大品牌青睞。並持續突破創新，領先同業生產100％回收再生聚酯（rPET）的輪胎簾布，陸續獲國際大廠採用。

由於聚酯紡織品佔聚酯應用三分之二，為解決廢棄紡織品問題，遠東新世紀全力發展廢棄織物回收技術，其中具高技術門檻的化學回收法，可處理混紡材質的廢棄紡織品，預計2024年完成先導工廠建置，持續朝商業化應用發展。

比起紡織品，運動鞋的組成材料又更加複雜，因此難以回收再製，為了突破限制，遠東新世紀研發以聚酯取代PU、EVA等材質，完成以全聚酯材料製作運動鞋的所有部件，有助於達成未來全鞋回收之願景，更進一步以回收寶特瓶為原料製作回收聚酯鞋，已獲得品牌客戶訂單，商品即將上市。

遠東新世紀落實氣候轉型計畫，致力達成2050淨零排放。2023年範疇一、二溫室氣體排放量較2020年下降25％，提前達成短期目標（2025年減少20％），全球生產據點再生電力使用比例超過10％。

為加速低碳轉型，遠東新世紀建立內部碳定價制度，各事業單位每月計算碳成本，並將減碳效益納入投資決策。

遠東新世紀將財務規劃與公司的永續策略緊密結合，截至2023年底發行超過20項永續金融商品，多項為全台第一或亞洲第一，募集資金突破600億元，以多元化管道引導資金全數投入永續專案，公司則可獲得優惠利率，達成政府、投資人、企業三贏。

為打造永續循環生活圈，遠東新世紀於台灣、日本、越南等地與當地業者合作建置「PET Closed Loop」循環回收系統，以台灣為例，2022年起攜手7-ELEVEN及統奕包裝於北區獨家推動「循環經濟資源回收機」，將民眾投入的廢棄寶特瓶再製為再生聚酯。2023年擴大應用到食品包材，製成符合食品規範的再生寶特瓶、沙拉盒等。從生產、消費、回收，再到重新上架銷售，逐步將綠色產品融入民眾日常生活。

此外，自2022年底與社會企業合作，推出「改變世界的循環魔法」免費到校環境教育推廣課程，以循環經濟為主題，用活潑生動、體驗式的教材啟發學生們對於資源再利用的發想與實踐，希望透過小學教育將循環理念普及到社會每個角落，將在2024年底前舉辦107場，可觸及6,000位學生。

遠東新世紀永續發展績效長期備受各界肯定，2023年獲得國家永續發展獎。

徐旭東表示，希望發揮典範力量，在永續發展道路上引領並激勵更多企業參與。