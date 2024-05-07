此次威剛科技永續連結聯貸空前成功，充分顯示國內金融業對記憶體產業及威剛未來營運前景高度肯定與支持。本次聯貸案將溫室氣體排放量及有害廢棄物回收率等永續連結指標納入聯貸條件，給予相應的利率減碼，以實際行動支持威剛遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

周二簽約儀式假台灣銀行舉行，由威剛董事長陳立白與台灣銀行董事長呂桔誠共同主持。威剛董事長陳立白表示，隨著AI應用蓬勃發展，公司看好未來幾年將是記憶體需求百花齊放的好時機。威剛除了以產品實力、品牌價值、精準且高效的貨源管理系統服務全球通路與持續擴大市占率，也已提早布局AI市場，包括AI PC、AI手機、AI工控及伺服器、AI電競等全系列記憶體產品應用，並將領先同業在今年下半年和明年陸續推出，未來在記憶體AI應用領域將繼續擴大市占率。

此次聯貸百億元主要為償還金融機構借款與充實中期營運週轉金。由台灣銀行、第一銀行與合作金庫統籌主辦暨擔任管理銀行，兆豐銀行共同主辦，並邀集土地銀行、華南銀行、元大銀行、台灣企銀、全國農金、彰化銀行及板信銀行等金融機構共同參與。原擬籌組新台幣75億元，在各家銀行踴躍參與下，短期間內即籌組完成，且超額認購2.4倍達新台幣180億元，最終以新台幣100億元結案。