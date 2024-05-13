桃園青埔就學難，青園國小2期動工，2025年可解除總量管制。(呂筱蟬攝)

桃園青埔地區移入人口多，國小、國中皆實施總量管制，其中青園國小在1期校舍完工啟用後，市府啟動2期工程13日舉辦動土典禮，預計興建教室、活動中心及地下停車場，第1階段2025年8月完工，屆時該校可解除總量管制，2026年第2階段工程完工，將達到60班大型學校規模。

桃園市長張善政指出，青園國小第1期與第2期工程，會變成全桃園非常亮眼的小學，1期校舍3月中還拿到行政院公共工程金質獎，他也曾和青園國小小朋友一起拍影片，當時拿著紙飛機射向天空，象徵青埔與航空城亮麗的未來。非常開心2期校舍非常高興可以動土，拚2025年分階段啟用，屆時青園國小就可以解除總量管制，讓更多學童可以順利就讀，是重要的里程碑。另兩期的工程預算共17億元，其中教育部支持4億元經支持，也感謝可以讓學校工程順利啟動。

教育部次長林明裕則說，教育永續不分藍綠，3月16日第一期啟用，如今第二期開工，中央與地方政府一起努力，青園國小可以說是領頭羊，第2期建設希望縮短空窗期，盡速敲定得以動工，當時市議會也很支持，也感謝張善政市府領導的團隊協助學校建置，希望工程可以如質如期完工。

教育局指出，工程因應需求的急迫性，分2階段施作與驗收，第1階段興建42間教室，預計於2025年8月竣工啟用，屆時青園國小將解除總量管制，1至6年級可同時增班，滿足學童就近就學的需求；第2階段再32間教室及容納4座羽球場的大型活動中心，還有視聽教室及地下停車場，預計2026年10月竣工，後續學校總規模也將達到60班的大型學校。

青園國小校長鄭惠欽表示，2期校舍延續1期校舍的建築風格，並透過介面的整合，讓每位學童皆能在校園內尋得適合學習及遊戲的場所，色彩以活潑色調為主，在材質的規劃上，則是使用兼具耐候型、抗汙性、經濟性、功能性及永續性，校舍完成後，青園國小將是青埔地區另一個重要地標。