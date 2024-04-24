信大水泥當初依環境影響說明書審查要求，暫停開發第二礦場第三採掘場至今近20年，為延續礦場產能，將環境現況差異分析送環境部審查，盼能重新動工，上月環評初審，因農業部認為開發恐影響保安林水源涵養功能、台灣水青岡及其他珍貴稀有動植物生存及原生棲地，建議該案退回，24日送入環評大會，環委考量現況生態環境的特殊性，包含位處地質敏感區、鄰近台灣水青岡等珍稀物種，決議退回該案。

信大水泥與台灣水泥公司聯合開採計畫2006年起動工開採，但其中第二礦場第三採掘場因2003年環境影響說明書審查要求，已承諾暫停開發20年，信大水泥為著手籌備復工前置作業、延續並穩定礦場產能，依法提出環境現況差異分析及對策研討報告送審。

該案經環境部環評初審，農業部林業及自然保育署認為，開發恐對保安林水源涵養功能產生衝擊影響、影響台灣水青岡及其他珍貴稀有動植物生存及原生棲地、後續將依據相關法規並比照鄰近其他礦場採較嚴謹規範，不同意租用土地意見，因此，環評初審建議退回。

此案24日送入環評大會審查，環委表示，應釐清該案後續開發內容具體規畫，並依現況生態環境特殊性，重新檢討該案開發對現況環境，包含山崩與地滑地質敏感區、鄰近台灣水青岡等珍稀物種等差異分析。

環委表示，而案生態保育對策適宜性，應重新檢討並研提環境影響減輕措施，包含具體分期分區開採規畫、降低開採量、及具體可行生態保育措施等，及具體執行規畫。

環委也提出附帶建議，因農業部林業及自然保育署再次重申該案開發，恐對保安林水源涵養功能產生衝擊、影響台灣水青岡及其他珍貴稀有動植物生存及原生棲地、後續將依據相關法規並比照鄰近其他礦場採較嚴謹規範，不同意租用土地等意見，請經濟部地質調查及礦業管理中心納入後續同意開發與否，也請開發單位評估撤案可能性。