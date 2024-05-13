懷石料理在傳統日本文化中被視為款待料理的代表，透過料理長廣瀨晉平（Shimpei Hirose）對傳統和食文化的熟稔與各樣食材的靈活應用。（柯宗緯攝）

高雄晶英國際行館推出「食藝探索 懷石一泊二食專案」，雙人入住御典房型含早餐與Ukai懷石料理兩客，每晚9999元起。（業者提供）

獲選2022米其林指南入選餐廳「Ukai-tei Kaohsiung」，近期推出初夏菜單，西餐、鐵板燒與懷石料理呈獻初夏時節的魚鮮味美，搭配高雄晶英國際行館推出「食藝探索 懷石一泊二食專案」，雙人入住御典房型含早餐與Ukai懷石料理兩客，每晚9999元起。

懷石料理在傳統日本文化中被視為款待料理的代表，透過料理長廣瀨晉平（Shimpei Hirose）對傳統和食文化的熟稔與各樣食材的靈活應用，其中以宜蘭香魚、東港鮪魚與蝦蛄等節令海鮮交織成的初夏懷石菜單，以清涼爽口的「野菜逸品」開場，幫助食客消除身上的暑氣。

「鹽烤香魚」則選用有「初夏使者」之稱的宜蘭香魚，以精準的火候將之碳烤至外酥內嫩，保留魚肉本身的果香與恰如其分的油脂比例。蕎麥麵的悠久飲食文化，至今仍有「帶來好運」的象徵，以富含營養的蕎麥製成的手工冷麵，消暑之餘也寄寓一份來自料理長對賓客的祝福。

Ukai西餐結合在地食材推出別具台灣特色的初夏菜單，在行政主廚今村高尚挑選台灣綠竹筍，推出獨家的「干貝鮮筍御飯」。「義式水煮魚」利用白酒將蛤蠣鮮味封鎖在來自澎湖的黃雞魚鮮嫩的魚肉內，並加入蒔蘿、橄欖、香葉芹，使其風味更加豐富。

Ukai鐵板燒方面，今村主廚獻上私房菜餚，「海膽 魚子醬 晶凍」經低溫慢煮巧妙去除胡蘿蔔草腥味，僅保留其甜味，襯托出海膽鮮甜與牡丹蝦的甜美滑嫩。「壺燒大蠑螺」則以雪莉醋與雞高湯熬煮的奶油醬汁溫柔包裹自帶香氣的菌菇，注入蠑螺殼中一同在炭火上煨煮。

晶英國際行館推出「食藝探索 懷石一泊二食專案」，雙人入住18坪御典侶驛／御典雙驛，每晚9999元起，專案內含兩客早餐與懷石自選午間／晚間套餐，初夏菜單與一泊二食專案，即日起開放預訂。