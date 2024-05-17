地方創生也可以很搖滾！高雄市政府文化局將於25、26日在梓官區鄰近海邊的老漁村-赤西社區，辦理北高雄地方創生音樂祭「蟯港灣祭」，顛覆以往地方創生的想像，以搖滾注入地方，感受「蟯港內海」充滿生活感、慢步調的環境氛圍與北高雄地方創生活力。

高雄市長陳其邁指出，高雄作為海洋城市，尤其北高雄地區擁有豐富的漁港、農業資源及產業文化，打造北高雄文化、生態、產業亮點，創造青年人才回流契機與活絡在地文化，一直是市府相當重視的事情。高市府自2022年起攜手文化部地方創生資源，透過「蟯港內海記憶：地方品牌營造計畫」，目的即是帶動地方產業再造，也整合北高雄文化觀光景點與周邊社區，目前在地方品牌營造以及凝聚地方能量已有顯著成果，期待未來持續透過地方創生發掘地方魅力，塑造全新高雄風貌。

文化局局長王文翠表示，「蟯港內海記憶：地方品牌營造計畫」是以17世紀荷蘭時期稱「蟯港內海」的北高雄區域（茄萣、湖內、永安、路竹、彌陀、岡山、梓官、橋頭）作為執行場域，扣合社區營造基礎，透過地方走讀、食農餐桌、藝術創作和品牌設計包裝等主題，以在地居民的共識建立與培力開始，持續培育社區的活力。再者，這次辦理「蟯港灣祭」，結合音樂、戲劇、展覽與市集等多元活動，是地方成果豐碩的齊聚展現。

文化局表示，25、26日連續2天於梓官區赤西社區舉辦「蟯港灣祭」，包括辦理「蟯港內海音樂祭」、「梓官老照片、蟯港聲景計畫、蟯港藝術家聯展」、「巷弄來寮」特色市集，活動精采絕倫不容錯過；表演卡司特別安排「金曲雙歌王」表演陣容，除邀請第28、33屆金曲獎最佳台語歌手謝銘祐、王俊傑以外，還有知名獨立音樂人黃玠、高雄大樹直送最帶勁台語樂團孩子王、音樂吟遊詩人達卡鬧、美濃客家創作歌手黃瑋傑、湖內嘻哈情歌製造機方立維、以記馬曜、DJ陳涵等，帶來精采絕倫，充滿台灣味的音樂演出，用音樂喚醒蟯港漁村的歷史記憶。

除了精彩卡司，當日演出也展現地方文化亮點，邀請橋頭東林社區劇場、湖內逸賢社區布袋戲、岡山社大想欲來岡山樂團、彌陀光和幸福國樂團以及在地蚵寮國小學童，帶來戲劇、音樂等演出，共同展現熱力四射的社區活力以及地方創生成果。欣賞音樂表演之餘，沿著赤崁西路周邊還有北高雄限定場-「巷弄來寮」特色市集，現場將有70攤來自北高雄地方創生亮點的特色美食甜點、手工藝品、手沖咖啡、冰品、產業品牌等店家。

五月底的最後一個周末，邀請市民朋友一起到梓官赤西社區，在海邊吹海風、聽音樂、看展覽，走進老屋環繞的巷弄中，逛市集，參加聚落導覽、植物拓染、竹編DIY體驗活動，感受「蟯港內海」北高雄地方創生的活力。更多活動資訊可上「蟯港內海地方創生平台」臉書粉絲專頁查詢。