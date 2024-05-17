宜蘭市「陳土金醫師宅」迄今有超過80年歷史，去年公告為歷史建築，但建材腐朽老舊，宜蘭縣政府召開文資審議委員會同意異地重組，經拆解修繕的舊宅將坐落新月廣場附近、「舊主祕公館」旁空地，最快後年完工，但有文史工作者認為，陳宅脫離原來的時空歷史意義就大打折扣，也讓人難以接受。

陳土金是早期在宜蘭縣開業的西醫之一，其住宅坐落在宜蘭市和睦路與康樂路間，是2層樓的日式建築，陳家後人考量住宅老舊不堪，向縣府申請拆除，但經文化界提報後，縣府去年登錄歷史建築。

但陳家後人認為房子已老舊不堪、白蟻孳生，失去原來的風貌，質疑「還有歷史建築價值嗎？」縣府4月間邀集文資委員召開審議會，審查陳土金醫師宅歷史建築異地重組案。

經審查後異地重組案通過，有委員指出，陳宅兼具台、日、洋建築特色，陳土金在宜蘭醫療史上具重要地位，建物具保留價值，但所有權人因建物殘破且危及鄰居等因素傾向拆除，因此建議通過異地重組案，但應留意修復保存及未來再利用等問題。

文化局表示，初步評估異地重組的地點位於「舊主祕公館」旁空地，已準備拆除計畫中，預計最快今年底拆除；修復再利用計畫希望能在明年上半年結案，結案後才能向文資局申請經費，如一切順利，預計2026年間異地重組完工。

文史工作者林正芳表示，陳土金醫師宅脫離了原來的時空，歷史意義至少打了對折，木造房子異地重組後木料都得換新，就如同新蓋一座，「我是不能接受。」對文資委員會的決定深表遺憾。

文化局表示，陳宅有些建材腐朽，經拆解重組會修復，原件拆除不可能沒經過任何處理，但修繕不影響陳宅登錄為歷史建築「表現地域風貌或民間藝術特色」及「具地區性建造物類型之特色」的評定基準。