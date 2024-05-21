宜縣府交通處今（21日）在縣議會進行高鐵延伸宜蘭專題報告時，遭民進黨議員砲轟，縣府為了讓財團炒地皮，才移站址，應坦承政策錯誤；國民黨議員則指，應趁新政府上任，率隊赴中央爭取期程提前，並善用身為宜蘭人的公共工程委員會主委陳金德窗口，積極推動縣內建設。縣府回應，已著手安排拜會中央。

交通處長黃志良今針對高鐵案進行專題報告時說，路線長約60.6公里，將從南港車站出發，於縣政中心以南350公尺處設置宜蘭站，爭取明年底通過二階環評，預計2036年通車，目前經費預估1880億元，但考量物價調漲，恐須超過2000億元，未來雙鐵共構模式將類似高雄左營站，縣府會全力配合中央進行都市計畫變更等協助。

由於高鐵宜蘭站原先計畫設在有四城的呼聲最高，怎料最後拍板縣政中心以南350公尺處。對此，民進黨縣議員吳宏謀今砲轟「這是縣府政策錯誤」，當初中央已規畫站址在礁溪鄉四城站，是縣府透過關係把站址移到縣政中心以南，讓財團在那邊炒地皮，工程進度才受到影響，如今工程進度延宕，縣府要坦承政策錯誤。

國民黨副議長陳漢鍾表示，重大建設不分藍綠黨敗，行政單位有責任趕緊向中央反映高鐵建設案相關配套措施，加上賴清德總統已就職，現任工程會主委陳金德又是宜蘭人，應確定連繫窗口並加速推動，縣府若安排去拜會中央，縣議員可陪同前往，齊心共同爭取，好讓縣民了解進度期程。

縣長林姿妙表示，高鐵是宜蘭人的盼望跟期待，論是在四城或縣政中心也好，她都尊重中央對於站址規畫的決定，只要儘速核定就好，縣府最近也已安排要去拜會中央，爭取推動進度；她強調，交通順暢與經濟的發展是縣政首要目標，感謝議員們齊心共同爭取，一起拚出宜蘭的好生活。