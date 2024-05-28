綜觀六都第一季贈與移轉量，最大量體與漲幅都集中於雙北，新北市今年第一季破3千棟，共3,269棟、年增5.7%，台北市3,269棟、年增15.8%；桃園以南量體不如雙北，且今年贈與移轉與去年同期相比也差異不大，桃園市1,505棟、年減0.5%，台中市1,811棟、年減7.4%，台南市1,098棟、年增1.4%，高雄市1,715棟、3.9%，其中以台南市移轉量敬陪末座。

徐佳馨指出，南部許多民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低，然而去年底「囤房稅2.0」於立法院三讀通過，且央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，基於資產配置考量，較熟捻生前贈與財產規劃的雙北多戶族群，贈與移轉需求大幅上升。

徐佳馨補充，「多戶族」欲利用贈與手段將房產轉往親人，若受贈人取得房屋價值偏低，則未來受贈人轉手時，移轉稅賦驚人，建議若有相關規劃，除利用土地增值稅自用優惠稅率，以買賣方式移轉墊高成本，抑或是透過專業地政士或會計師規劃，惟要留意金流去向，避免被查稅。

另據內政部統計，六都繼承移轉棟數皆維持減幅，不過整體量體仍處於高檔，並以雙北為最大宗，大家房屋企研公關主任賴志昶分析，雙北房價高、高齡住宅量大，加上少子化等議題，區域「等房族」的占比仍相對顯著。

賴志昶提醒，若屋主持有時間長，未來移轉時土地漲價數額恐偏高，為避免高額的土地增值稅，長輩透過繼承將房產移轉予後輩也具有節稅效果。不過，繼承移轉仍為顯學，繼承人之後若有移轉需求，可善用房地合一自用優惠、重購退稅等方式，且一定得先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。