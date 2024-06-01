內政部基於國土規劃與治理工作的推動，鼓勵學界投入人才培育，主要對接窗口為全國大學院校規劃系所，國土管理署進而設立「國土規劃量能提升及人才培養交流平台」，連續2年與全國規劃系所實習聯展活動結合，並設置「優秀國土規劃獎」。

「2024 第19屆全國規劃系所實習聯展」由銘傳大學都市規劃與防災學系主辦，馬士元1日出席開幕活動，計有16間學校、17個系所參加，並有31件規劃作品參展，是全國規劃學界的盛事。主辦單位表示，展出的規劃作品都很精彩，從成果展現可看出師生對於各項議題的關心與投入，包括震災整備、低碳智慧產業、生態環境、數位模型應用、文化資產、鄉村規劃及都市更新等。

一個相關的案例，是今年臺大首位「校學士」畢業生賴奕達的修課與論文撰寫。賴奕達的《鐵路立體化的都市縫合效果：評估程序建立與實例分析》學士論文，把空間資訊科技應用在鐵路運輸、東亞研究、輿情蒐集等領域專長，善用他修研過的理學院地理系跨域學習工學院土木系、及社會科學領域等課程，在臺大新型態雙主修的校學士制度協助下，整合出一套以自己志趣出發的跨領域的新興課程模組「空間政策與規劃科學領域」，畢業成果既具跨域廣度也富專業深度，且具有務實性。