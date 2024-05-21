彭金隆在報告中指出，金管會各前任主委為我國金融市場發展奠定厚實根基，甚感欽佩，未來除延續推動各項措施外，也將虛心傾聽外界建議，關注國際趨勢，建立「安全」與「發展」 並進的新金融市場為目標。

彭金隆也透露未來六大核心政策，包含強化資本韌性與風險監理、健全市場行為與公司治理、落實普惠金融與消費權益保護、促進金融市場發展、加速金融與科技創新、強化永續金融等，營 造安全、公平、普惠，值得信賴的金融環境，並協助產業與金融業因應各項挑戰。

值得留意的是，彭金隆在報告中特別提及要推動台灣成為「亞洲資產管理中心」。他在報告中指出，將結合各相關單位，訂定我國資產管理中心發展策略與目標，將盡速盤點現行法規及實務 障礙，並研訂法規調整推動法規鬆綁，協調各方資源發展我國具競爭力的資產管理金融商品，盼藉由亞洲資產管理中心規劃與推動，進一步增進金融市場發展。

高資產財管業務也將進行六大開放，一是放寬銀行辦理高資產業務商品範圍及簡化程序，二是擴大結構型金融債券銷售對象、三為開放以外幣金融資產質借向銀行申辦外幣授信、四是將私募股權基金納為高資產客戶財富管理商品、五為簡化銀行發行結構型金融債券程序等；六是正研議開放符合一定條件的券商，辦理高資產客戶業務可以信託方式受託投資「未具證券投資信託 基金性質」的境外基金。

日前金管會在討論研議成立金融發展局，彭金隆在報告中也透露，將研議增設金融市場發展與創新單位，要滿足金融科技創新、市場發展、永續金融、市場新發展機會、法規鬆綁等需求，金管會將研議在所屬架構下增設「專責單位」，強化金融科技發展、促進創新實驗與業務試辦、推動永續金融，並適度鬆綁法規，以開創金融發展新契機。