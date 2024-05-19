本次關停的金交所分別為江西贛南金融資產交易中心、吉林東北亞創新金融資產交易中心、山東金融資產交易中心、深圳市銀通前海金融資產交易中心、青島國富金融資產交易中心。

上述地方和3月份湖南等四地的公告內容基本相同，除了宣布取消轄內現有金交所的金融資產交易業務資質，提示「偽金交所」風險，並針對地方交易場所經營活動作出了規定和說明。

證券時報報導，針對地方金交所的整頓潮已持續近三年。2021年12月17日，證監會要求清理整頓各類交易場所，並開展金交所的現場檢查工作。此後，各省開始出手整頓地方金交所。之後2021年末，遼寧率先宣布取消金交所。2022年，江蘇、河北等省份也宣布取消省內多家金融資產交易所。

2023年12月，證監會再發文加強監管，地方金交所整頓進一步加速。今年3月25日，湖南、重慶、西安等省市宣布取消金交所。今年4月天津也宣告取消。目前僅剩北京金交所仍可正常運作，並未傳出停業的消息。