2024年大陸全國五一勞動獎和名單出爐，官方表示，經認真核實和處理公示反映，取消了其中1個獎狀及5個獎章，包括之前捲入北京半馬「陪跑放水」造假醜聞的原冠軍選手何杰。

根據香港《經濟日報》報導，大陸五一勞動獎的初步名單在4月上旬公佈，何杰原以寧夏自治區體育運動訓練管理中心馬拉松項目運動員兼教練的身份，成為獲表彰的候選對象。

寧夏自治區體育局當時表示，何杰曾代表國家和寧夏多次參加國際國內體育賽事，成績斐然。去年在杭州亞運男子馬拉松冠軍，成為第一個獲此殊榮的大陸選手，今年無錫馬拉松以2小時06分57秒再度刷新全大陸紀錄，基本鎖定巴黎奧運會參賽資格，領跑馬拉松進入「206時代」。

但在名單公佈的數日後，何杰卻捲入了北京半馬造假醜聞。以1小時03分44秒的成績奪下冠軍，卻被鏡頭拍到3名非洲選手疑似放水甚至護送他衝線。一名非洲選手賽後更向媒體坦言是何杰的配速員。組委會在輿論爭議下宣佈取消何杰等4人的比賽成績，收回獎杯、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。