多名立委提案修正《工會法》，欲讓消防人員及警察組織、加入工會，勞動部長許銘春13日回應，警消人員是公務人員，但《工會法》是以私部門一般勞工為對象，將在穩定公務體系及提升警消人員權益原則下，配合考試院儘速研商、提出修正《公務人員協會法》草案。

立法院社會福利及衛生環境委員會13日審查立委提案《工會法》、《勞動基準法》、《中高齡者及高齡者就業促進法》修正草案，其中，多位立委提案修正《工會法》，欲使消防人員及警察組織及加入工會，備受討論。

許銘春在會前表示，勞動部重視警消權益，其工作牽涉大眾生活，亦穩定了社會秩序，理當給他們更好的勞動權益。

但她指出，警消人員屬於公務人員，跟一般勞工不同，當初擬定《工會法》，以私部門一般勞工為對象，過去警消人員倡議組工會，行政院與考試院研擬「公務人員協會法」，擴大、強化公務人員協商權與結社權，但因立法院屆期不續審遭退回。

許銘春強調，勞動部將與銓敘部、內政部與人事總處協商，期在兼顧穩定公務體系及提升警消人員權益的原則下，配合考試院修正《公務人員協會法》草案，並提送至立法院。