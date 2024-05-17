韓國瑜現身。（取自直播）

為了力拚國會改革五法搶在520前闖關三讀，國民黨與民眾黨立法院黨團發動議場「輪值守夜」搶優先排案權，而17日七點議場開門前，民進黨團欲強闖國民黨與民眾黨的防線，雙方一度爆發激烈衝突。（杜宜諳攝）

立院今表決開戰，徐巧芯吹直笛。（取自直播）

藍白黨團力拚國會改革五法搶在520前闖關三讀。（杜宜諳攝）

立法院17日院會表決大戰一觸即發，民進黨立委鍾佳濱（右二）翻上桌衝向主席台，擋在院長韓國瑜（左二）前的國民黨立委陳菁徽（中右）前被鍾一把抱住，2人雙雙跌落桌下。（姚志平攝）

立法院17日院會表決「國家通訊傳播委員會組織法第四條及第五條條文修正草案」時，立委徐巧芯一度吹起汽笛。（姚志平攝）

【517表決戰】保護韓院長！國民黨派藍委死守主席台 韓國瑜無奈宣布「這事」 @ChinaTimes

立法院17日院會下午議程，民進黨立委郭國文（右）突然強搶祕書長周萬來（左）手中的提案書，並一路閃躲跑出議場外。（郭吉銓攝攝）

立法院17日院會下午議程，民進黨立委郭國文（右）突然強搶祕書長周萬來（左）手中的提案書，並一路閃躲跑出議場外。（姚志平攝）

【517表決戰】郭國文連周萬來都敢搶！ 郭國文「強奪記事本」拔腿跑出議場 @ChinaTimes

沈伯洋重摔「頭撞地」。（取自直播）

為力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17日）皆甲動，立法院上演一場混亂大戰，藍綠立委攻防不斷，爆發肢體衝突。 上午起藍白陣營因提早準備及人力優勢，雖遭逢綠營強力阻擋仍守住主席台，惟仍爆發多次拉扯叫罵。後立法院長韓國瑜進行協商。立法院晚間19時左右，再爆發新一波衝撞，民進黨立委企圖從主席台後方大門衝進主席台，綠委沈伯洋從眾人頭上爬過去，但摔下主席台，綠委郭國文也從主席台摔下。民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、莊瑞雄、邱志偉、郭國文以及國民黨立委吳宗憲送醫。24時00分，院會結束，尚未表決通過條文，將於下周二（21）日繼續審查。國民黨晚間召開記者會，譴責民進黨變成「暴力無法黨」，呼籲賴清德出來道歉！

以下為今日立院混戰重點整理：

第一波衝突：議場門口推擠

上午7時起：議場門口爆發嚴重推擠衝突，藍白綠委近身肢體碰撞，女藍委還出現尖叫聲。其中謝龍介和鍾佳濱扭打在地；郭國文一度用用手「巴」黃國昌的臉；王美惠更在混亂中把駐衛警的小帽扯下。進到議場內後，藍白立委以人數優勢成功搶占主席台，陳玉珍也是全副武裝；藍綠隔著主席台互嗆、互罵，現場氣氛緊張。

第二波衝突：鍾佳濱竟「熊抱」陳菁徽摔地

10時起：祕書長周萬來先到議場內，接著立法院長韓國瑜現身，隨後依議事程序進行報告事項，但過程中立委們衝突不斷。院會先表決「國家通訊傳播委員會組織法第四條及第五條條文修正草案」，此時鎮守在韓國瑜旁的藍委接力投票，並在兩旁以椅子擋住，防綠委衝上主席台。立委徐巧芯更一度吹起汽笛聲。

但藍綠委劍拔弩張，綠委鍾佳濱竟跳上主席台，遭國民黨女立委陳菁徽試圖阻擋，最後鍾竟「熊抱」陳菁徽、兩人一起摔倒到韓國瑜一旁，場面驚悚。

10時40分：韓國瑜宣布院會休息並離開議場。但現場立委們仍吵成一片，相當混亂。

11時27分：韓國瑜回到議場內主持院會

第三波衝突：韓國瑜召集朝野協商 綠委趁機突襲但碰壁

近12時：韓國瑜宣布，本次院會後續程序進行有待黨團溝通，請黨團幹部到議場3樓進行協商。

13:48分：民進黨立委在議場內發動一波小攻勢，企圖在國民黨立委鬆懈之時，佔領主席台，但藍委立刻回防

14時30分：韓國瑜在政黨協商中做出結論，「大家第一輪都已經發言完畢，但並沒有達成共識，大家都把自己想法表達出來，還是等等院會共同決議」。但是民進黨團總召柯建銘表示不滿，「院長你可以這樣搞嗎？」

14時54分：韓國瑜回到主席台上，並宣布現在各政黨團之間還在繼續溝通，繼續休息協商。

15時06分：韓國瑜再度回到主席台，要求委員繼續維護議事秩序

15時30分：繼續協商中。但此時場內出現意外，綠委郭國文竟把祕書長周萬來文件搶走跑出議場，讓國民黨立委大為傻眼，怒吼「攻擊秘書長，柯總召出來道歉」。

【LIVE直播】立院今闖關國會改革 韓國瑜9點主持表決大戰

藍綠白甲級動員搶送案 國會改革表決戰爆衝突

在野國會改革五法修正動議。（取自中國時報）

第四波衝突：郭國文竟搶走周萬來文件

17時10分：立法院表決戰再爆衝突！今天下午近17時協商破裂，多名民進黨立委擋下立法院長韓國瑜進入議場開會，同時企圖攻入主席台。民進黨立委郭國文作勢跳入主席台，藍委黃建賓攔截抓住郭國文。

18時00分：國會改革今拚三讀，藍、綠、白眾委員持續爆發肢體衝突，而今日院會原定6點休息，然民眾黨團提出變更議程，請求延長今天院會的開會時間，至前4案 、也就是國會改革法案處理完成為止，才可休息。韓國瑜於5點半左右，在藍營立委守護下站上主席台，宣讀民眾黨動議提案，由於民進黨有異議，因此開始表決，最終經過兩輪表決，在場108人，贊成人數60人，因此宣告民眾黨提議通過，延長開會時間。

第五波衝突 郭國文、沈伯洋摔下主席台 立委送醫

19時00分：立法院藍綠再爆衝撞 民進黨立委企圖攻佔主席台

立法院晚間19時左右，再爆發新一波衝撞，民進黨立委企圖從主席台後方大門衝進主席台，綠委沈伯洋從眾人頭上爬過去，但被摔下主席台，綠委郭國文趁機爬上主席台，也從主席台摔下，沈伯洋被送上救護車。總共有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、莊瑞雄、邱志偉、郭國文以及國民黨立委吳宗憲送醫。

19時47分再度爆發衝突，民進黨立委吳秉叡、蔡易餘等人又試圖衝上主席台，被國民黨立委阻隔，徐巧芯也擋在蔡易餘前面。

表決通過 總統國情報告即問即答

22時30分許，立法院職權行使法15-4條、總統國情報告即問即答，表決通過。

國民黨晚間召開「民進黨 暴力黨，賴清德出來道歉！」記者會，發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、副發言人康晉瑜等出席，質疑民進黨立委的暴力行為，讓民進黨變成「暴力無法黨」，讓台灣的民主蒙羞；呼籲準總統賴清德出來說清楚、講明白，並對於民進黨立委的暴行，向社會大眾鄭重道歉！

院會終於結束 表決戰下周二再續

24時00分，院會結束，尚未表決通過條文，將於下周二（21）日繼續審查。