「柯建銘前幕僚」勞動部長何佩珊昔嗆綠委林淑芬！ 陳菁徽當面秀影片本人尷尬了 @ChinaTimes

立法院院會近期審查國會改革法案，引發朝野激烈衝突，民進黨團總召柯建銘更帶領黨籍立委痛斥在野黨。國民黨立委蘇清泉、陳菁徽今（23）日質詢勞動部長、前柯建銘辦公室主任何佩珊時，質疑何12年前曾支持國會改革。何佩珊表示，不會否認自己過去的想法，但不同位置上需要有不同思考，「這個條文進行二讀，我十分震驚悲傷」。

國民黨立委陳菁徽23日質詢勞動部長何佩珊，翻出何佩珊12年前擔任柯建銘國會助理時，參與國會改革相關研討會的發言影片。(翻攝自國會頻道)

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請勞動部長何佩珊列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委陳菁徽質詢時，當場播放何佩珊12年前參與「改造國會，終結亂象」研討會的影片，何當時說：「現在的國會最大的問題是被壓抑，他們是弱化，跟行政院立法局一樣，這個問題佔比大的成分」。

陳菁徽質疑，12年前何佩珊指出國會的問題是變成行政院的立法局，但現在的國會卻是看到執政黨想盡辦法，不斷阻撓議事進行，想知道現在的何佩珊是否跟12年前一樣，令人欽佩、支持國會改革？

何佩珊表示，12年前自己還在總召（指柯建銘）辦公室擔任國會助理，這是她當時的想法沒錯，時代變遷，在不同位置上需要有不同思考，她不會去否認過去自己過去的想法。

國民黨立委蘇清泉也問及，何佩珊十幾年前支持國會改革，現在是保留還是反對？何佩珊嘆氣說，「唉…我..委員容我講一些心裡話哦，這個條文進行二讀，我十分震驚悲傷啦，我期待大院的委員能夠看到國際友人的呼籲」。

蘇清泉則說，有很多美國參眾議員都認為，這些法案應該要通過。蘇也提醒何佩珊，「你以前的行事作風非常強悍，我們也很佩服，但以後當勞動部長就不一樣了，再隨便嗆人是會出問題的，要圓融一點啦，不然會走得很辛苦，給你的期許。」