無黨籍台東縣議員林參天在會議室後方全程關注。(蔡旻妤攝)

國民黨台東縣議會黨團今天在台東縣議會舉辦國會改革勢在必行記者會，高喊「國會改革法案，民進黨怕什麼？」由國民黨黨團書記長、台東縣議員翁麗吟主持，包括台東縣黨部主任委員、台東縣議長吳秀華、古志成、楊招信、張全馨嵐、林東滿、章正輝、周達三、蔡玉玲、楊秋珍等多名議員出席聲援。

翁麗吟率先發言指出，「國會的改革法案，民進黨在怕什麼大家心裡都明白」，其實這些法案都是民進黨以前所提出的，國民黨現在要求國會透明化，因此他們就很害怕包括過去的疫苗、雞蛋、口罩等被攤在陽光下。國民黨團結支持國會改革表決，這些是為全台灣2300萬人民著想。

吳秀華表示，國會的紛紛擾擾已佔據了各大媒體的版面，究其根本不過就是因為民進黨為了阻止國會改革所造成的這個結果，不僅抹黑造謠甚至於煽動民眾去包圍立法院，而國會殿堂民進黨委員們的表現更是荒腔走板，偷發言卡、表決器等等，「真的是看不下去，所以今天全國各縣市的議會，大家都站出來」，藉由各縣市議會的黨團召開記者會，希望能夠聲援國民黨跟民眾黨的立法委員，希望他們在立法院繼續努力，那同時也呼籲國人可以支持國會改革法案。

吳秀華提及，台灣的民主走到今天是經過非常非常多的過程，那過去民進黨也曾經要求馬英九總統要到立法院去進行國情報告，也曾提出了很多像是資訊調查權，還有蔡同榮委員都提過增訂藐視國會罪等等，今天怎麼全盤否定了這些作法，到底是在怕什麼？難道是擔心見不得光的弊案會攤在陽光下嗎？難道是擔心他們的官員未來不能夠在立法院反質詢、囂張了嗎？

吳秀華強調，現在的民調顯示有65％的民眾是支持國會改革，她要呼籲民進黨正視這個事實，尊重全台灣多數人的意見，不要讓民主倒退，希望讓國會可以發揮制衡的力量，也更期待支持改革的民眾要勇敢的說出來，不要當沉默的多數，「我們更期待國會的改革可以順利進行，讓行政立法可以平衡，國家在施政的道路上，才能夠正確符合人民的期待，這個就是今天我們站出來的原因」。

黨團副書記長、縣議員古志成喊話，政府的資訊應該要公開透明，不要用封存30年、機密等藉口隱瞞拖延，不讓人民知道真相；他強調身為民代最痛恨官員說謊或藐視議會殿堂，不尊重議員的質詢，所以他支持國會改革，也希望大家不分黨派全力支持。

章正輝強調，民主政治的真諦就是要把一切政事攤在陽光下，讓民眾可以很清楚地了解政府的施政作為，所以國會改革勢在必行，讓有權力的人受到節制、沒權力的人受到保護。

此外，無黨籍縣議員林參天全程在會議室後方關注動態，主委吳秀華便向他喊話「謝謝林參天議員對於國會改革的關心」，並向黨工表示「拿一份申請書給林議員」。