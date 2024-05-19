民進黨原民立委伍麗華19日出席屏東大學畢業典禮，她以從屏東師專的學生當到屏大的學生為榮，但也自曝她讀屏大教育行政所在今年邁進第10年，如果今年沒畢業就什麼都沒了，目前因為還沒口考，所以今天還不能畢業，但她會趕在7月口考，正式畢業成為博士。

伍麗華一上台致詞便自嘲道：「剛剛校長看著我說，你今天不是應該要穿博士袍嗎？」她笑說，今年是她讀博士班的第10年，也是再不畢業就拿不到文憑的一年，但因她還沒口考，所以今天還是不能穿上博士袍，不過她一定會努力，在7月參加口考，一定要畢業當博士。

伍麗華說，她26歲完成碩士論文，所以很多人都很疑惑她的博士班怎麼讀得這麼苦，其實她在2016年被借調去屏縣府當原民處長後，就一路忙到現在，期間她全心投入縣府工作、選舉以及立委工作，她真的沒有太多的時間可以花在學術上。

但教育出身的她，即使政務工作再忙也不忘學習的初衷，她利用僅有的時間慢慢撰寫她的畢業論文，她開心道，她的計畫發表已經通過，目前剩下口試階段，她一定會在7月底前拿到畢業證書。

她強調，屏東大學對她的認可，對她來說很重要，因為她是從屏東師專一路讀到屏東大學，途中歷經屏東師範學院、屏東教育大學，她從一而終跟著母校轉型成功，這是她最大的驕傲，也很感謝母校對她的栽培。

伍麗華期勉學弟妹日日新、又日新，不斷地精進自己，她說，人人都有無限的可能，期待有一天當師長的能坐在台下，看著大家在台上有傑出表現，以你們為榮。