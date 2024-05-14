台灣天主教海員宗會14日起連續3天在台中長榮桂冠舉辦「台灣漁工福祉國際會議」，行政院長陳建仁上午出席開幕活動，他表示，台灣在漁業方面受到面對挑戰，為解決遠洋漁船違反人權保障的問題，政府2022年啟動漁業人權行動計畫，積極提升外籍船員權益，去年起也辦理漁業工作公約（C188公約）合法化，接軌國際人權。

這場「台灣漁工福祉國際會議」有來自世界19個國家、130名代表與會，陳建仁表示，漁業是台灣重要經濟產業，但因台灣遠洋漁船違反人權保障，過去在漁工權益保障方面有許多批評與國際譴責，為解決，政府2年前啟動漁業人權行動計畫，推動確保就業條件、加強社會保障、謹慎的仲介招募流程等7大主要策略，並深化國際合作，大幅提升漁工薪資及確保工作時間、保險等。

陳建仁說，C188號漁業工作公約是非常重要的國際公約，可保障漁工工作條件，目前透過農業部積極推動漁業工作公約國內法，盼更友善保障漁工權益；政府也在2022年新增60名稽核員，針對540艘遠洋漁船的稽核，了解漁工實際工作、生活環境，去年起其年薪資符合比例已達99％、保險合規率達100％，並逐步建置遠洋漁船相關監測設備，盼明年6月前完成部署。

陳建仁強調，政府去年更進一步推出漁業人權行動計畫，提供WIFI無線網路或衛星網路等資源，，有助抒解漁工情緒；目前在全國建置19個祈禱室及37個淋浴及休憩空間，提供外籍漁工生活、宗教與文化等設施，未來將繼續與產業界、非政府組織合作，確保漁工權益，提升人權保障。

台中教區暨海員宗會負責主教蘇耀文指出，海員宗會長期關注漁工福祉與人權，今年「漁工福祉國際會議」透過討論盼提升漁工勞動條件與人權保障，會中並關注遠洋漁業的非法捕撈、人口販運、強迫勞動等問題。