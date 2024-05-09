行政院長陳建仁即將在520後卸任，他今(9日)接受《下班瀚你聊》節目專訪，提到在立法院接受總質詢時，總不免俗會有一些唇槍舌劍，他就會在隔天望彌撒時懺悔。若是覺得因為自己言語的關係，讓立法委員感到不舒服，他就會力拍自己心胸，提醒自己要有包容心，不要違背信仰。

根據《風傳媒》報導，陳建仁在《下班瀚你聊》提到，最近在總質詢時，總是會有一些比較火爆的唇槍舌劍，這些都是跟天主教講求謙卑、包容的教訓，有點相違背，所以之後每天隔天都會在早上去聖家堂望平日彌撒時，會請天主原諒。如果當下會覺得因為自己言語的關係，讓立法委員感到不舒服，就會力拍自己的心胸，提醒自己莫忘人與人彼此相處時，要相愛包容。

陳建仁強調，他現在還是會維持平日彌撒的習慣，透過默默向天主祈禱的方式，祈求台灣社會愈來愈好。

不過，陳建仁也直言，有時候總質詢時聽到立委，僅因為一些沒有根據的空穴來風，就用比較嗆辣的方式去逼問行政院同仁，他就會感到很累很難過，心裡想「政治有需要走到這樣嗎？」

陳建仁指出，面對國會質詢，他都秉持講道理、講科學、講根據，絕對都沒有藐視立委或是國會的意思，因此對於認為對的事情，行政院都會據理力爭，而有時官員要回答的時候又會被打斷，被認為是反質詢。陳建仁表示，國外的議會都是需要提前好幾天交出問題，官員對此也能好好回答，目前即問即答的模式，是很無效的質詢方式。

陳建仁表示，他們去國會接受質詢的目的很簡單，就是為了國家變好。他強調，不論政務官員也好，或是國會議員也罷，他們的目標始終如一，就是福國利民，「而非只是做網紅，博聲量。」

他也被問到，對比當時在當衛生署長時，與現在當行政院長時，去國會接受質詢時感受有何不同？陳建仁認為，現在也許因為網路發達，導致大家都會比較想要炒聲量，在這樣的情形下，比較沒有誠信，那對比當時的國會環境，當時大家會比較講求證據和實際的數據。