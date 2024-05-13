準總統賴清德520就職典禮將登場，不過民進黨籍高雄市長陳其邁與議會總質詢時程撞期，行程尚未確定，他今（13）日受訪時表示，尊重質詢的議員，也請議長進行協調，但協調如何情況還不清楚。
6都首長包括台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕相繼確定將出席520總統就職大典。陳其邁近日正逢議會總質詢時間，從早到晚在議會備詢，行程不確定，是否缺席仍是未知數，據了解當天有5位民進黨籍議員及1位國民黨籍議員質詢，因此還需協調議程。
針對520是否向議會請假北上參加總統就職典禮？陳其邁今受訪時回應，520就職典禮是國家的慶典，但那天是總質詢，必須要尊重議會的決定，也要尊重質詢的議員，這部分請議長進行協調，但協調地如何情況不清楚，還是以議會優先，「假如議員要做總質詢，我也必須尊重議會的決定」。
至於是否會參加國宴嗎？陳其邁說，那天還是以議會優先為原則，因為總質詢大概到6、7點左右吧，就尊重每位議員質詢的權益。
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