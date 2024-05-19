近日立法院為審國會改革法案，朝野立委上演肉搏戰，甚至預告5月21日雙方可爆發更大動作。對此，曾擔任過多屆立委的高雄市長陳其邁今（19）日喊話，立法院的審議不是零和遊戲，應回歸到民主運作正軌，而不是殺戮戰場。

針對立院藍綠惡鬥，陳其邁今語重心長說，希望立法院應該把攸關國家經濟發展、民生，以及相關人權保障的法令有共識地先進行審議，這樣才能夠讓大家看到立法院的效率。

陳其邁提到，尤其這次衝突的法案當中有高達2兆的花東建設特別條例，跟涉及憲政機關憲政秩序的運作（法案），這個應該要進行更多討論、更多辯論，讓人民了解整個立法的過程，也能夠讓人民參與意見，而不是說在委員會也沒有進行實質的審查，院會表決的條文也不知道，「我覺得受害的是人民」。

陳其邁疾呼，立法院應該要盡速回歸到正常的議事運作程序，像花東建設條例高達2兆，這個內容到底是什麼，會不會影響到整體國家財政的運作等等，都是非常重要的法案。

對於這次嚴重衝突，曾擔任過多屆立委的陳其邁直呼，「也真的很意外」，因為以過往在立法院的經驗，也很少看到，在議事攻防有丟水的，站上主席台的有，大概都是用推擠方式，但是從主席台的桌子直接推下來，可能會有一些人員的受傷狀況，是比較少見。

陳其邁強調，立法院的審議不是零和遊戲，應該要回歸到民主運作的正軌，能夠好好進行討論，「我想是一個理性辯論的空間，而不是殺戮戰場」。