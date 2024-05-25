印尼「薑黃雞肉粽」（右）、菲律賓「椰子粽」（中）、越南「傳統圓粽」。（袁庭堯攝）

三鳳中街今年改辦「世界盃」肉粽大賽。（袁庭堯攝）

立法院近日審查國會職權修法相關法案掀爭議，「藐視國會」成熱門關鍵字。高雄市長陳其邁25日下午出席三鳳中街包粽活動時向議長康裕成喊話、求情，呼籲不要通過「藐視議會罪」，不然官員們會「很辛苦」。陳其邁也向在場民進黨立委喊話，顧好立法院、守護民主。

三鳳中街商圈今年與「南國商圈發展促進會」合作，結合東南亞的特色與台灣的端午習俗，以「異國大FUN粽」為主題，推出越南「傳統圓粽」、印尼「薑黃雞肉粽」、泰國「芭蕉粽」、菲律賓「椰子粽」等東南亞特色粽。

陳其邁表示，今年不戰南北粽，改辦「世界盃」肉粽大賽，每年他都會特地來三鳳中街吃肉粽。對於立委許智傑在臉書上跟風秀出「16蹲」短片，陳其邁笑說不能「孝孤」，動作不標準，還有剪接的嫌疑。

經發局表示，去年新三鳳中街的中華路入口意象，今年三鳳中街獲選經濟部「城市美學計畫」特色部落，提供更優質的購物空間。三鳳中街的包粽體驗活動分兩梯次、100組，民眾每人只要50元就能參加，還能帶回市價超過500元的10顆肉粽，現場還有東南亞特色包粽文化，感受不一樣的端午節氣氛。

三鳳中街主委伍進昌表示，三鳳中街是南部最大南北貨批發中心，所有店家都重視食安問題，物美價廉，包粽需要的香菇、干貝、蝦米等食材應有盡有，可一次購足，民眾可安心採買。